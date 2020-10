Bart De Wever: “Draagvlak bij bevolking gaat verloren door harmonica aan maatregelen” LH

13 oktober 2020

11u00

Bron: Belga 4 N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het de opdracht van de federale regering om meer orde en duidelijkheid te scheppen in de coronamaatregelen. "Dit parcours kan niemand volgen", zegt hij aan Belga. Als Antwerps burgemeester is De Wever geen voorstander van aparte maatregelen voor steden of gemeenten.

Maandag vergaderde De Wever met de andere burgemeesters van de provincie Antwerpen met gouverneur Cathy Berx. Inhoudelijke info daarover geeft hij liever niet: "Ik vind het verkeerd om elke dag te speculeren. Het is belangrijk om de maatregelen transparant en voorspelbaar te houden.”

Daarmee kijkt de voorzitter naar de overheden, in het bijzonder de federale regering. "Het is de opdracht van deze regering om orde en duidelijkheid te schepen, daar waar de vorige regering naar mijn mening jammerlijk is in gefaald. Dit parcours kan niemand volgen: door een harmonica aan maatregelen ontstaat er verwarring en gaat het draagvlak bij de bevolking verloren. 'Keep it simple, keep it stupid' moet centraal staan.”

Tegen aparte maatregelen per stad

De burgemeester is naar eigen zeggen altijd tegen aparte maatregelen per stad of gemeente geweest. "Dan creëert men een waterbedeffect. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat de stad niet eindigt aan de grens. Het is onlogisch dat een bepaalde regel geldt in Berchem, terwijl die aan de overkant van de straat in Mortsel opeens niet geldt.”

Volgens De Wever is het een goede zaak dat de sport in code oranje is gegaan. "Ik hoop dat we het onderwijs zo lang mogelijk op geel kunnen houden en dat we onze bedrijven kunnen openhouden.”

