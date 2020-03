Bart De Wever: “Deelstaten moeten verantwoordelijkheid krijgen om federaal te besturen”

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in de studio van VTM Nieuws gereageerd op de bevraging van CD&V , waarbij de leden gevraagd worden om hun voorkeur aan te duiden: meewerken aan Vivaldi, blijven vasthouden aan een Vlaamse meerderheid en desnoods in oppositie gaan of nieuwe verkiezingen. De Wever hoopt dat de CD&V-leden een ommekeer zullen inzetten en zullen terugkeren naar het “Vlaamse zelfrespect”. De Wever vindt dat de Koning nu de deelstaten aan zet moet laten om een federale regering te vormen.