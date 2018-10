Bart De Wever brengt stem uit... en is even zijn vrouw kwijt

Jef Artois

14 oktober 2018

13u25

Bron: VTM Nieuws

1

Ook Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever bracht vanmorgen zijn stem uit in Antwerpen. Dat duurde even want hij moest naar eigen zeggen “veel namen aanduiden”. Grappig moment: De Wever was na het stemmen even zijn vrouw kwijt…