Bart De Wever blijft zwijgen over Kris Van Dijck en regeringsonderhandelingen Redactie

21 juli 2019

13u02

Bron: VTM Nieuws 2

Bart De Wever woonde in Antwerpen een plechtigheid bij ter gelegendheid van de nationale feestdag. De N-VA-voorzitter gaf een speech maar repte met geen woord over de regeringsonderhandelingen. Gisteren spoorde koning Filip nog aan om snel een regering te vormen. Hij verwees toen impliciet naar N-VA en PS. Maar De Wever blijft zwijgen over de regeringsvorming. Ook in een interview aan VTM Nieuws wilde hij niets lossen over de regering of over de situatie rond partijgenoot Kris Van Dijck.

Op de Vlaamse feestdag, tien dagen geleden, ontstond er heisa rond voormalig Vlaams parlementsvoorzitter Kris Van Dijck. P-Magazine beschuldigde Van Dijck van uitkeringsfraude met een escorte. Daarvoor was de N-VA’er al in opspraak gekomen voor dronken rijden. Van Dijck besliste zelf om af te treden als parlementsvoorzitter. Bart De Wever zat op het moment van de heisa in Colombia en heeft tot op heden nog altijd niet gereageerd op de situatie.