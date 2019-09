Bart De Wever blijft populairste politicus van Vlaanderen Redactie

13 september 2019

19u00 14 Bart De Wever (N-VA) blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL TVI en Le Soir. Hilde Crevits (CD&V) blijft op twee, Theo Francken (N-VA) sluit de top drie af. Opmerkelijk: bij de vorige peiling in mei 2019 zag de top drie er exact hetzelfde uit.

In de peiling werd de vraag gesteld ‘Welke politicus wilt u dat in de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen’? Op die vraag antwoordde 56 procent van de respondenten met Bart De Wever. Daarmee is de N-VA-voorzitter opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen.

Ook Hilde Crevits (CD&V) geniet duidelijk het vertrouwen van de Vlaming. 55 procent wil dat zij de komende maanden een belangrijke rol gaat spelen. Ook bij de vorige peiling in mei van dit jaar stond Crevits op de tweede plaats.

Theo Francken sluit de top drie af. Ook hij krijgt 55 procent van de Vlamingen achter zich.