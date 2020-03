Bart De Wever blijft de populairste, Van Grieken komt top 10 binnen Fleur Mees Astrid Roelandt

14 maart 2020

05u00 0 Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen. De top 3 wordt vervolledigd door partijgenoten Theo Francken en Jan Jambon. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken duikt voor de eerste keer de top 10 binnen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

De top 3 van populairste politici wordt gedomineerd door N-VA: partijvoorzitter Bart De Wever blijft de populairste politicus van Vlaanderen, gevolgd door partijgenoten Theo Francken en Jan Jambon. De top 5 wordt vervolledigd door CD&V’ers Hilde Crevits en Koen Geens. Zijn vroegtijdig beëindigde informateurschap heeft hem duidelijk geen windeieren heeft gelegd, maar dat vertaalt zich niet in een betere score voor CD&V.

Tom Van Grieken volgt op 6: het is de eerste keer dat een Vlaams Belanger zo hoog staat in de populariteitspoll. Liberale ministers Bart Somers, Alexander De Croo en Maggie De Block sluiten de top 10 af. De stijging van Wouter Beke (CD&V) is ook opvallend te noemen: de afgelopen maanden kwam de Vlaamse minister van Welzijn regelmatig in het nieuws met slechte communicatie rond besparingen in de zorgsector en een dure receptenapp. De aanpak van de ‘coronacrisis’ zullen hem en De Block hoogstwaarschijnlijk wat winst hebben opgeleverd.

In de top 20 zijn twee opvallende nieuwkomers: ‘nieuwe’ voorzitters Joachim Coens (CD&V) en Conner Rousseau (sp.a). Coens is de sterkste stijger, die waarschijnlijk een pak gezichtsbekendheid kreeg toen hij informateur was. De huidige voorzitter die het sterkst naar beneden tuimelt, is Gwendolyn Rutten (Open Vld) die strandt op plaats 22. Opvallend is dat haar partij niet in de klappen deelt. Bart Tommelein, een van haar mogelijke opvolgers, scoort een pak hoger en blijft op plaats 10. De andere grote tegenkandidaat Egbert Lachaert moet nog wat werken aan zijn naamsbekendheid bij het grote publiek: hij komt binnen op plaats 29.

1. Bart De Wever (=)

2. Theo Francken (=)

3. Jan Jambon (=)

4. Hilde Crevits (-1)

5. Koen Geens (+3)

6. Tom Van Grieken (+6)

7. Bart Somers (-1)

8. Alexander De Croo (-2)

9. Maggie De Block (+5)

10. Ben Weyts (-3)

11. Bart Tommelein (=)

12. Zuhal Demir (-3)

13. Wouter Beke (+3)

14. Paul Magnette (-3)

15. Jean-Marie Dedecker (=)

16. Filip Dewinter (+3)

17. Joachim Coens (+7)

18. Patrick Dewael (-)

19. Meyrem Almaci (-1)

20. Conner Rousseau (+6)

21. John Crombez (-4)

22. Gwendolyn Rutten (-8)

23. Dries Van Langenhove (-2)

24. Sophie Wilmès (-1)

25. Kristof Calvo (-6)

26. Peter Mertens (=)

27. Matthias Diependaele (-3)

28. Sammy Mahdi (-6)

29. Egbert Lachaert (-)

30. Georges-Louis Bouchez (-)