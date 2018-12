Bart De Verbinder MAAR GELOVEN DE SP.A'ERS ER GENOEG IN? Redactie

22 december 2018

00u00 1 Bart De Wever werpt zich op als de Grote Verzoener, maar die mayonaise pakt niet bij een deel van de Antwerpse socialisten. Gemeenteraadslid Güler Turan (sp.a) roept op om vandaag tegen het "asociale bestuursakkoord" te stemmen.

"Zit gij langs links? Want op tv is dat omgekeerd, hé." De sfeer bij de voorstelling van het Antwerpse bestuursakkoord zat goed. Na een keiharde campagne tussen sp.a en N-VA is er volgens formateur Bart De Wever (N-VA) respect en vertrouwen gegroeid tussen de onderhandelaars. "Ik heb hen de afgelopen weken leren appreciëren", aldus De Wever. Zelfs Tom Meeuws, dus, met wie hij de afgelopen jaren in een bits moddergevecht verwikkeld zat. Humor brak het diepgevroren ijs. Modder maakte plaats voor cement, want deze ploeg wil verbinden, verbinden, verbinden. Linker- met rechteroever, allochtoon met autochtoon. 't Stad is weer van iedereen.

Sociaal sausje

Dat De Wever zich als burgemeester anders zou opstellen - geen Berberuitspraken meer - was een duidelijke voorwaarde, zo niet dé belangrijkste, van coalitiepartners sp.a en Open Vld. Maar ook in het bestuursakkoord is een sociaaldemocratische saus gesijpeld. "We hebben onze stempel gedrukt", aldus onderhandelaar en toekomstig schepen Jinnih Beels (sp.a). Zo komen er praktijktesten op de arbeids- en huurmarkt om discriminatie op te sporen - iets waar N-VA zich altijd tegen verzette. Ook zal 't Stad werk maken van 5.000 nieuwe en vernieuwde sociale woningen. En de wijkagenten waar Beels zo op hamerde tijdens de campagne zullen aanweziger zijn in de wijken.

All good? Nee, dit is maar een ontwerpakkoord, dat nog vurig verdedigd zal moeten worden bij de achterban. En dat wordt bibberen vandaag, bij sp.a. De beweging 'Wij Zijn Socialisten' riep al op om het akkoord weg te stemmen, al is niet duidelijk hoe zwaar die weegt. Maar gisteren riep ook Güler Turan (sp.a) op om tegen het "asociale akkoord" te stemmen. Turan is één van de zes verkozenen én Vlaams Parlementslid. Volgens haar hebben de sp.a-onderhandelaars niets binnengehaald op het vlak van diversiteit. Ook de praktijktesten overtuigen haar niet. "Die gaan ze eerst nog onderzoeken. Bovendien vind ik het nog steeds niet kunnen dat de burgemeester nationaal N-VA-voorzitter blijft." Turan vreest dat De Wever binnen de kortste keren weer forse, polariserende uitspraken zal doen in het kader van zijn nationale campagne. Ook de burgemeester zelf beseft dat dit de moeilijkste maanden worden.

Verzwakt

Of de oproep van Turan gevolgd zal worden? Ook gemeenteraadslid Hicham El Mzairh (sp.a) dreigde er enkele weken geleden mee als onafhankelijke te gaan zetelen, als zijn partij in zee zou gaan met N-VA, na de Facebookcampagne over het VN-migratiepact.

Als sp.a vandaag geen meerderheid van haar leden kan overtuigen, kan de deal van De Wever niet doorgaan. Krijgt Beels het wel verkocht, en zijn twee van haar zes gemeenteraadsleden tegen? Dan beginnen zij en Meeuws verzwakt aan dit nieuwe avontuur. Het verzet van Turan is des te opmerkelijker, aangezien ze zelf werd genoemd als schepen voor OCMW, een post die Open Vld halverwege de legislatuur zou overnemen. "Ik heb geweigerd", zegt ze. "Als het sociaal beleid ons zo na aan het hart ligt, dan geef je het toch niet af na drie jaar?" (ARA/NBA/PhT)