Bart De Pauw wil juridische stappen nemen tegen VRT: "Ik ben opgepakt en opgehangen zonder verhoor"

08u41

Tv-maker Bart De Pauw zegt dat hij nooit vrouwen gestalkt heeft. Wel geeft hij toe sms'en "met humor en onnozele dingen" gestuurd te hebben, maar daar is volgens hem niets fout mee. De Pauw ontkent ook dat hij zich correct heeft kunnen verdedigen. "Ik ben opgepakt en men heeft mij opgehangen zonder verhoor". Dat verklaarde hij zonet in 'De ochtend' op Radio 1. De Pauw overweegt juridische stappen.

Volgens VRT-CEO Paul Lembrechts zat er een vast patroon in de beschuldigingen die sinds een aantal weken binnenkwamen over De Pauw. "Dit gaat over honderden sms'en, niet over een klein flirterig boodschapje, wel over zeer seksueel en pornografisch getinte uitspraken."

"Humor en onnozele dingen"

Maar De Pauw ontkent die beschuldigingen formeel. "Het enige is dat er wat gesms't wordt met mensen. Ik probeer met iedereen een fijne band te creëren en soms doe je dat met veel humor en onnozele dingen. Tegen mij zei Lembrechts vorige week 'pikante' berichten, en nu zijn het pornografische... Ik ontken dat ik gestalkt heb. Ik ontken niet dat ik gesms't heb. Maar stalking is een misdrijf."

"Ik weet niet over welke sms'en het gaat. Op de meeste sms'en kreeg ik antwoord, dat waren ook geen schunnige sms'en", verdedigt de tv-maker zich. Op de vraag of hij wel eens een negatief antwoord heeft gekregen, antwoordde hij: "Ik heb wel eens een bericht ontvangen: 'Zijt ge niet getrouwd?', en toen heb ik gezegd dat het niet de bedoeling was te schofferen."

"Als mensen zich aangediend hebben en zich daardoor ongemakkelijk hebben gevoeld, kan ik niet ontkennen dat dat toch iets is geweest bij die mensen. Dat vind ik vreselijk, want dat is niet hoe ik met mensen omga", zei hij nog.

Geen seksuele handelingen

Er zijn ook nooit seksuele handelingen of dergelijke geweest, benadrukt De Pauw. "Het is gewoon onnozelheid."

"Het zijn geen fijne tijden op dit moment" aldus De Pauw nog. "Mijn vrouw en ik zijn vorige week bij Lembrechts moeten komen. Wij hebben daar te horen gekregen dat er dingen waren binnengekomen, die zeer ernstig waren. Ik mocht niet horen welke dingen dat waren en van wie die waren. Ik krijg af en toe ook wel sms'en. Ik kreeg gewoon niets te horen. Hij zei tegen mij: 'Ge zijt een dief' en toen ik vroeg wat ik had gestolen, kreeg ik te horen dat ik dat wel wist en dat dat niet uitmaakte."

Juridische stappen

De Pauw heeft een advocaat onder de arm genomen en heeft een ontmoeting gehad met de vertrouwenspersoon van de VRT. "Daar was het nog altijd heel vaag, ik wist niet of het er twee, drie of honderdzevenendertig waren." De presentator zegt niet te weten wie klachten tegen hem heeft ingediend.

De Pauw overweegt nu stappen te ondernemen tegen de VRT. "In deze tijdsgeest zijn beschuldigingen genoeg. Het recht op verdediging is compleet zoek. Dertig jaar heb ik aan mijn carrière gewerkt en ik ben altijd met heel veel respect met mensen omgegaan. En op een week tijd is dat allemaal weg. Ik vind dit onterecht. Ik had daar graag over gesproken, maar ik ben opgepakt en men heeft mij opgehangen zonder verhoor."

Volgens De Pauw is hij in zijn hele carrière nooit gewaarschuwd. "Nooit op het matje geroepen, nooit, nergens."

