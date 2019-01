Bart De Meyst is Prins Carnaval 2019 in Aalst

27 januari 2019

Bron: Belga

In de Florahallen in Aalst is Bart De Meyst gisterenavond verkozen tot Prins Carnaval 2019. Hij won van Massimiliano Semeraro en mag op 3, 4 en 5 maart drie dagen over de stad Aalst regeren, melden de organisatoren van de verkiezing op hun website.