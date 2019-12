Bart De Baere (M HKA): “Panamarenko is een van de helden die de kunst hebben verbreed” PhT

15 december 2019

18u06 0 Het Antwerpse museum voor hedendaagse kunst M HKA waakt over de erfenis van Panamarenko. “We zorgen voor zijn vroeger huis in de Seefhoek, voor zijn archief én tonen altijd werk van hem in het museum”, zegt artistiek directeur Bart De Baere.

Het M HKA plande volgende zomer een grote retrospectieve voor de 80ste verjaardag van Panamarenko. “Dat bereiden we al jaren voor”, vertelt De Baere. “Hoe we dat nu aanpakken, is even niet belangrijk. Nu is er dat droeve moment van zijn overlijden. Panamarenko was voor ons een langetermijnproject. De kunst in de tweede helft van de twintigste eeuw toonde dat kunst en het leven verbonden zijn. Wel, Panamarenko verbond kunst met wetenschap en economie. Mensen hebben de neiging hem een fantast te noemen. Maar hij kon wel zeggen waarom een wetenschapper voor zijn werk in 1934 de Nobelprijs had gewonnen. Hij was een schuchter man, met veel humor. En hij wist ontzettend veel.”

Dat het M HKA zorgt voor het voormalige woon- en werkhuis van Panamarenko in de Biekorfstraat, daar is Bart De Baere zeer blij mee. “Je kunt er bij wijze van spreken van de Seefhoek naar New York, maar ook naar de lucht en de sterren gaan. Het helikopterdak is fantastisch.”