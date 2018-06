Baron Empain, die ontvoerd werd in '78, overleden Redactie

21 juni 2018

17u15

Bron: Belga 1 Baron Edouard-Jean Empain is overleden op 76-jarige leeftijd. Dat melden de websites van de Franstalige kranten L'Echo, La Libre Belgique en La DH. De voormalige topman van de groep Empain-Schneider is vooral bekend van zijn ontvoering in 1978. De ontvoerders sneden hem een vingerkootje af.

De voormalige zakenman leidde Empain-Schneider van 1971 tot 1981. Het meest bekend is hij van zijn ontvoering in 1978. De ontvoerders namen hem mee voor zijn woonst in Parijs. De gijzeling duurde uiteindelijk 60 dagen. Hij werd op 26 maart vrijgelaten zonder dat het geëiste losgeld van 17 miljoen Zwitserse franc betaald werd. Tijdens zijn ontvoering sneden de ontvoerders hem een vingerkootje af om de druk op de familie te verhogen. De kidnappers werden in 1982 veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 20 jaar.

Met zijn ontvoering kwam ook zijn liederlijke levenswandel in de media. Edouard-Jean Empain werd geboren op 7 oktober 1937 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Hij was een telg van het industriële geslacht Empain. Dat Empain-imperium werd in de tweede helft van de 19e eeuw op poten gezet door Édouard Empain. Die was actief met spoorwegen, bouwde de metro van Parijs en stampte Héliopolis uit de grond, dezer dagen een wijk van de Egyptische hoofdstad Caïro. De bekende Villa Empain in Brussel, werd overigens gebouwd in opdracht van een telg van de familie Empain.

Edouard-Jean Empain, bijgenaamd Wado, was topman van wat inmiddels Empain-Schneider geworden was. Nadien werd dat Franse bedrijf dat onder meer elektriciteittechnologie maakt Schneider Electric. Empain bouwde het Empain-zakenimperium af. In 2003 werd hij in Frankrijk vrijgesproken voor het bankroet van het vastgoedbedrijf dat hij gestart was na de exit uit de vroegere familieactiviteiten.