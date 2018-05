Barbara Gandolfi (43) krijgt in beroep een gunstige vordering: vrijspraak op basis van twijfel Jeffrey Dujardin

08 mei 2018

18u16 0 Heeft ze hem afgezet of niet? Die vraag werd vanmiddag in het Gentse hof van beroep gesteld. Het antwoord van de procureur-generaal verbaasde de advocaten: de vrijspraak op basis van twijfel. De Oostendse ex-playmate Barbara Gandolfi (43) kreeg in eerste aanleg nog 9 maanden cel met uitstel, haar zakenpartner Vanderwilt 18 maanden cel voor de oplichting van Jean-Paul Belmondo (83).

In 2009 kreeg Gandolfi een lening van 200.000 euro van Belmondo, ze had sinds 2008 een 4-jarige relatie met de Franse vedette. Met dat geld wou ze haar zaken in orde brengen. “Ik wou op mezelf iets beginnen”, zegt Gandolfi. “Dit was niet gelinkt aan Vanderwilt. Het is uiteindelijk een lening geworden zodat ik kon overleven. Ik had geen slechte bedoelingen, ik was na de lening nog 3 jaar samen met Belmondo”, stelt Gandolfi.

Volgens de advocaat van Gandolfi, meester Mary is er geen enkele sprake van oplichting. “Er was een leningsovereenkomst. Meneer Belmondo is een gekend persoon, er zullen in zijn situatie altijd mensen zijn die hem geld willen aftroggelen. Maar dit is niet zo’n geval, mijn cliënte zat in een relatie met hem. Ik vraag voor beiden de vrijspraak”, stelt meester Mary. Over de manier waarop de informatie in het onderzoek verkregen is wou meester Mary ook iets kwijt, “De telefoontaps zijn illegaal verkregen”, zei hij.

Voor de procureur-generaal was het allemaal niet duidelijk. “In heel het dossier hangt een verdorven sfeertje. In liefde en oorlog is alles toegelaten. Belmondo was zo zot als een jong veulen van haar. Tegen het einde besefte hij wel dat het jonge veulen niet in zijn wei bleef lopen. De kunstgreep hierbij was meneer Belmondo te laten geloven dat er een echte affectieve duurzame relatie was. Dit gezegd zijnde, ik vorder de vrijspraak op basis van twijfel”, zegt de procureur-generaal.

Een verrassing voor meester Mary en de beklaagden die opgelucht het hof verlieten. De uitspraak van het hof valt op 19 juni.