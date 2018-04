Bar voor lesbiennes opent binnenkort (tijdelijk) de deuren in Brussel HA

05 april 2018

11u45

Bron: Bruzz 0 Een tijdelijke bar voor lesbiennes opent binnenkort de deuren in Brussel. Mothers & Daughters zal van mei tot juni ondergebracht worden in een leegstaand Grieks restaurant aan Sint-Katelijne, schrijft de lokale nieuwssite Bruzz.

Bi-mannen en homo's kunnen elkaar makkelijk vinden in de café's aan de Kolenmarkt, maar voor lesbiennes is dat moeilijker. Er worden wel feestjes georganiseerd, maar een echte bar bestaat nog niet in de hoofdstad. Eind vorig jaar vond Mothers & Daughters tijdelijk een onderkomen in de Beursschouwburg. Nu wordt daar een vervolg aan gebreid vlak bij het Sint-Katelijneplein.

Het verlaten restaurant Le Castel de Rhodos Despina staat al meer dan dertig jaar leeg. Voor het pand definitief een nieuwe bestemming krijgt, kunnen de vrouwen van het kunstenmagazine Girls Like Us, het brein achter Mother & Daughters, er een eigen café opendoen. Er komt ook een tijdelijke expo over de feministische en lesbische geschiedenis van Brussel.

Bijzonder nog is dat er een bijzondere prijskaart zal worden aangeboden, met een menu A dat dertig procent duurder is dan menu B. Het collectief wil zo wijzen op de loonkloof tussen mannen en vrouwen, die ook in ons land nog altijd bestaat.

Mother & Daughters opent op 3 mei de deuren en gaat op 2 juli weer dicht, aldus nog Bruzz.