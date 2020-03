Banken vragen klanten om enkel op afspraak naar kantoor te komen Belga

19 maart 2020

12u46 0 De banken roepen klanten omwille van de coronacrisis op om enkel op afspraak naar de bankkantoren te komen. Dat meldt sectorfederatie Febelfin.

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal te kunnen indijken, vragen de banken hun klanten om fysieke contacten te beperken tot het absolute minimum, en dus enkel langs te komen voor noodzakelijke, kritische verrichtingen zoals overschrijvingen die de limiet van digitaal bankieren overschrijden. Alle andere verrichtingen kunnen perfect digitaal gebeuren, klinkt het.

Om het aantal fysieke contacten effectief te beperken tot een minimum werken de meeste banken (waaronder Belfius, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, Argenta en Crelan) enkel op afspraak, en dit op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

In de ruimte waar de self banks staan, mogen zich bovendien maximaal twee mensen per keer bevinden.