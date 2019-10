Banken vinden Vlaamse begroting te optimistisch IB

09 oktober 2019

04u20

Bron: Belga 2 Drie banken voorspellen dat de Belgische economie in 2020 slechts met 0,7 procent groeit. Als ze gelijk krijgen, moet de nieuwe Vlaamse regering 120 miljoen extra besparen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De Vlaamse begroting voor 2020 gaat ervan uit dat de Belgische economie in 2020 met 1,1 procent groeit. Die groeiprognose is gebaseerd op de economische vooruitzichten die het Federaal Planbureau op 5 september publiceerde.

Maar de jongste weken hebben onzekerheid over de brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China het ondernemersvertrouwen verder doen dalen. Daarom zetten enkele banken het mes in hun groeiprognoses.



ING verlaagde zijn groeivoorspelling voor 2020 van 1 naar 0,7 procent. Ook BNP Paribas Fortis en Degroof Petercam verwachten slechts 0,7 procent groei, blijkt uit een rondvraag van de krant. KBC en Belfius zijn met een voorspelling van respectievelijk 0,8 en 1 procent iets optimistischer. Voor 2019 verwachten de banken 1 of 1,1 procent groei.