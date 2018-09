Banken moeten meer samenwerken en inzetten op persoonlijke interactie: "Technologie kan niet zonder visie" AW

20 september 2018

15u28

De bankwereld is in volle verandering. Nieuwe technologische evoluties, de komst van niet-bancaire spelers en veranderende klantenbehoeften zetten het huidige model onder druk. In deze omgeving moeten de Belgische banken niet alles zelf willen doen, luidt het advies van sectorfederatie Febelfin. "Men zou meer moeten samenwerken, met concurrenten en zelfs met bedrijven die niet tot de financiële sector behoren."

Uit het rapport blijkt dat banken de klant meer dan ooit centraal moeten stellen. "De klant verwacht eenvoud, gebruiksgemak, flexibiliteit,.... Hij verwacht ook dat de bank hem kent", illustreert Robert van der Eijk van consultant Capgemini. Technologie en artificiële intelligentie kunnen helpen om de klantenervaring te verbeteren, "maar ze mogen nooit een doel op zich zijn. Technologie kan niet zonder visie."



Persoonlijke interactie

Opmerkelijk ook is het pleidooi voor persoonlijke interactie met de klant. "Hoe belangrijker de technologie, hoe belangrijker het menselijk contact" klonk het. Belgische bankiers hebben hier een concurrentieel voordeel tegenover de grote technologiebedrijven. Of dit betekent dat de Belgische banken nog honderden kantoren moeten openhouden, werd dan weer genuanceerd. Persoonlijke interactie kan immers ook via videochat of zelfs een bezoek aan huis. "Men zou het vastgoedpatrimonium dan efficiënter kunnen inzetten", aldus Van Eetvelt.

Conservatief bankieren

De Belg bankiert tamelijk conservatief. Hij gaat pas nieuwe toepassingen gebruiken als die hun nut hebben bewezen. "Dat geeft wat ademruimte aan onze banken, maar vroeg of laat zal men toch geconfronteerd worden met grote spelers, bijvoorbeeld uit Azië", waarschuwde Van Eetvelt. Van der Eijk wees erop dat het Chinese Alibaba nu al op de Duitse markt actief is en dat een oversteek naar ons land er dus ook zit aan te komen.

"Niet de slechtste leerling van de klas"

Maar al bij al doen de Belgische banken het niet zo slecht, oordeelde de Febelfin-topman. "We zijn zeker niet de slechtste leerling van de klas. Aan de ene kant heb je de traditionele banken in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, en aan de andere kant de Scandinavische landen, waar men technologisch vooroploopt". Volgens Van Eetvelt zijn de Belgische grootbanken volop aan het transformeren. "We bevinden ons stilaan weer in het Europese koppeloton". Voorwaarde is wel dat de transformatie niet stilvalt.