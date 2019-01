Banken kunnen op zaterdagnamiddag openblijven lva

19 januari 2019

04u21

Bron: Belga 0 De Belgische banksector heeft een akkoord onderhandeld om ruimere openingsuren mogelijk te maken. Volgens het akkoord zouden kantoren tot 20 uur en in uitzonderlijke gevallen tot 22 uur open kunnen zijn. Daarnaast zou men ook op zaterdagnamiddag en in uitzonderlijke omstandigheden op zon- en feestdagen klanten kunnen ontvangen. Dat meldt De Tijd zaterdag.

Het is de eerste keer dat er een raamakkoord zou komen over de werkuren in de sector, luidt het bij Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Tot nu werd een beroep gedaan op een cao uit de jaren 50 die her en der werd aangepast. De banken konden de openingsuren zelf regelen.

Om een opbod te vermijden - waarbij banken steeds langere openingsuren zouden toepassen - staken de sector en de vakbonden de koppen bij elkaar. De achterban van de bonden moet over het bereikte akkoord nog worden geconsulteerd. Bij goedkeuring gaan de afspraken begin februari in.

Dat betekent nog niet dat banken vanaf dan langer open zullen zijn. Elke instelling kan zelf kiezen of en hoe ze haar openingsuren aanpast.