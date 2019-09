Banken en verzekeraars betalen factuur van Belgische Thomas Cook-reizigers: “Minimaal 20 miljoen euro aan schadevergoedingen” ADN SPK

24 september 2019

13u27

Nu ook de activiteiten van Thomas Cook België nagenoeg zijn stilgevallen, moeten duizenden Belgen uit het buitenland teruggehaald worden en moeten vele gedupeerden hun geld terugkrijgen. "De factuur daarvoor zal vrijwel zeker oplopen tot meer dan 20 miljoen euro", stelt Mark De Vriendt, topman van het Garantiefonds Reizen aan HLN.

Gedupeerden van het Thomas Cook-failliet die een pakketreis bij de getroffen reisgroep boekten, worden vergoed door het Garantiefonds Reizen. Dat begroot het totaalbedrag aan uit te betalen schadevergoedingen intussen al op minimaal 20 miljoen euro. “Dat geld is voorhanden”, bevestigt De Vriendt, directeur van het fonds dat in 1995 door de sector zelf in het leven werd geroepen.

“De Thomas Cook-reiziger is beschermd door de bank- en verzekeringsgaranties van Thomas Cook België die het bij ons heeft neergelegd. Die zijn direct opvraagbaar in een situatie als deze. We hebben die garanties dan ook vandaag opgevraagd, het geld is op weg naar onze rekening.”



“Het verblijf van wie momenteel ter plaatse is, is verzekerd, evenals de terugvlucht. Ook de 40.000 vakantiegangers die dit jaar nog zouden vertrekken, maar hun reis in het water zien vallen, zullen het reeds betaalde bedrag terugbetaald krijgen.”

Om al die rekeningen betaald te krijgen, gaat het fonds nu dus al uit van een minimumkost van minimaal 20 miljoen euro – geld dat afkomstig is van de bijdragen van de 477 aangesloten reisorganisatoren, doorverkopers en reisbureaus die daarvoor al 24 jaar lang een zeer klein percentage op hun omzet afstaan.