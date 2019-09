Banken en verzekeraars betalen factuur van Belgische Thomas Cook-reizigers: “Loopt op tot meer dan 20 miljoen” ADN

24 september 2019

13u27

Bron: De Tijd 4 Nu ook de activiteiten van Thomas Cook België nagenoeg zijn stilgevallen, moeten duizenden Belgen uit het buitenland teruggehaald worden en moeten vele gedupeerden hun geld terugkrijgen. “De factuur daarvoor zal vrijwel zeker oplopen tot meer dan 20 miljoen euro”, stelt Mark De Vriendt, topman van het Garantiefonds Reizen, aan De Tijd.

Het Garantiefonds Reizen, de instelling die tussenkomt als een touroperator failliet gaat, benadrukt dat er voldoende geld is om alles te dekken.

“De Thomas Cook-reiziger is beschermd door de bank- en verzekeringsgaranties van Thomas Cook België die het bij ons heeft neergelegd”, zegt De Vriendt. “Die zijn direct opvraagbaar in een situatie als deze. We hebben die garanties dan ook vandaag opgevraagd, het geld is op weg naar onze rekening.”



Het geld dat binnenkomt via Belgische en Europese banken en verzekeraars “volstaat 100 procent zeker om alle kosten voor de Belgische reizigers te dekken”, zo klinkt het. “Het gaat over een bedrag van meer dan 20 miljoen euro.”