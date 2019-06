Bankdirectrice opgepakt in onderzoek naar criminele organisatie oplichters SPS

07 juni 2019

14u53

Bron: Belga 0 Het onderzoek naar een grote criminele organisatie van oplichters heeft geleid tot nieuwe huiszoekingen in de streek van Charleroi, en tot de inverdenkingstelling van de directrice van een Crefius-bankkantoor. Dat meldt de krant l'Echo en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

De organisatie zou de voorbije twee jaar meer dan 620 feiten gepleegd hebben, waarbij ze veelal op dezelfde manier te werk ging. Ze namen contact op met mensen die hun wagen te koop aanboden op het internet, en stelden voor die te kopen. De zogenaamde kopers deden daarbij niet moeilijk over de prijs en betaalden soms een voorschot in cash. Vervolgens werd voor de ogen van de verkoper een valse overschrijving uitgevoerd, op een tablet of een smartphone. Zodra het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen was, namen de kopers het voertuig mee. Het slachtoffer hield vaak nog een sleutel en de documenten van het voertuig.

Dat voertuig werd dan zeer snel overgebracht naar het buitenland. Pas na enkele dagen ontdekten de slachtoffers dat ze bedrogen waren en dat het geld nooit op hun bankrekening was gestort, maar tegen dan was het voertuig vaak al verdwenen.

Er zijn verschillende dossiers geopend rond het hoofddossier van oplichtingen met voertuigen. In die dossiers zijn sinds dinsdag 7 mei ongeveer 250 huiszoekingen uitgevoerd, onder leiding van onderzoeksrechters in Brussel en Charleroi.

Politieagenten

Tot dusver zijn 42 personen in verdenking gesteld en 33 personen onder aanhoudingsbevel geplaatst. Sommige personen worden verdacht van het bedrieglijk gebruik van middelen die tot hun beschikking waren op grond van hun professionele activiteiten of specifieke bevoegdheden. Het gaat bijvoorbeeld om een notaris, drie politieagenten, garagisten of carwash-uitbaters, een verzekeringsmakelaar, personen verantwoordelijk voor het uitschakelen van alarmsystemen of GPS-trackers in luxe voertuigen, een wapenleverancier en een persoon die op de DIV werkt.

De huiszoekingen die gisteren plaatsvonden, kaderden ook in het luik van het onderzoek dat zich richt op die zogenaamde “facilitatoren”, zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse.

“De mensen die de oplichtingen gepleegd zouden hebben, hadden geen officieel inkomen en konden dus geen leningen aanvragen bij de banken”, aldus de parketwoordvoerder. “Er moesten dus valse documenten opgesteld worden voor die leningen. Bovendien hebben we vastgesteld dat de leningen vaak terugbetaald werden via stortingen in cash. Dat is met andere woorden een vorm van witwassen. De huiszoekingen hebben geleid tot de inverdenkingstelling van de directrice van een Crefius-bankkantoor. Die bank commercialiseert leningen, maar het is Belfius die voor het geld zorgt.”

Volgens L’Echo zou bij een andere huiszoeking die maandag plaatsvond bij een garagehouder in Vlaanderen, 375.000 euro cash in beslag zijn genomen. De garagist zou ervoor gezorgd hebben dat alarmsystemen of GPS-trackers in luxevoertuigen uitgeschakeld werden, en werd in verdenking gesteld maar vrijgelaten onder voorwaarden, aldus de krant.