Bankbediende zag selfbank op zich afkomen: "Precies een bom die afging"

Tessa Rens

04 mei 2018

15u20

Bron: VTM NIEUWS

Deze ochtend heeft een vrachtwagen met daarop een graafmachine zich in de bank van ING geboord in Kortenberg. In een flits lag het volledige kantoor in puin, zegt een medewerker die op dat moment aan het werk was. “Het was precies een bom die binnenkwam.”