Banale discussie ontaardt aan drive-in Quick: man schiet op bestuurder voor hem SPS

04 november 2018

13u36

Bron: Belga 0 Vannacht zijn verschillende mensen opgepakt na een schietpartij aan de drive-in van hamburgerrestaurant Quick in Seraing, bij Luik.

Het zou zaterdag rond 23.30 uur begonnen zijn toen een bestuurder aan de drive-in van het restaurant het gaspedaal induwde om zijn auto te verwarmen, zeer tot ongenoegen van de inzittenden van de wagen die er net na stond.

Na een aantal keer toeteren, raakten de gemoederen verhit en werden verwijten gelanceerd. Iemand trok daarbij een wapen en schoot op de bestuurder van de eerste auto. Die raakte volgens het parket lichtgewond. Er volgde een achtervolging.

De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De persoon die het schot afvuurde gaf zichzelf aan op het politiecommissariaat. Hij had geen wapenvergunning. Voor het overige blijft het parket karig met informatie over het dossier. Er is een minderjarige betrokken.