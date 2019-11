Balls & Glory pakt uit met speciale Nutella Tiramisu Ball KVDS

06 november 2019

14u36 59 Wim Ballieu van Balls & Glory heeft het ideale gerechtje voor de eindejaarperiode bedacht. In december kan je in zijn zeven restaurants in Vlaanderen en Brussel smullen van een speciale ‘Nutella Tiramisu Ball’.

De speciale dessertbal werd ontwikkeld in samen werking met de producent van de populaire smeerpasta. En het belooft een streling voor de smaakpapillen te worden.

Hazelnoten

“Als kind van de jaren tachtig ben ik opgegroeid met stokbrood en Nutella op de zondagse ontbijttafel”, vertelt hij zelf. “Nu gebruik ik het dankbaar in mijn dessertkeuken. Want dit dessert brengt het beste van beide werelden samen: een verrukkelijke tiramisu en een vleugje Nutella. De rijke smaak van hazelnoten matcht goed met de frisheid van mascarpone.”





Proeven kan in de vestigingen van Balls & Glory in Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Sint-Niklaas, Mechelen en Oostende. Voor wie geen tijd heeft om rustig aan te schuiven: je kan de bal ook bestellen om af te halen en er thuis van te genieten.