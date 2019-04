Balkon vol gasten stort in tijdens trouwfeest in Namen: negen gewonden kg

06 april 2019

21u43

Bron: Belga, RTLinfo 0 Opschudding tijdens een trouwfeest in Sart-Bernard, in de provincie Namen: negen mensen zijn er gewond geraakt toen het houten balkon waarop ze gaan staan waren, het begaf. Dat meldt RTLinfo. Het rampenplan werd afgekondigd.

Het balkon had een hoogte van ongeveer twee meter, waardoor verschillende mensen naar beneden stortten. Zeven ziekenwagens en twee MUG's kwamen ter plaatse. Ook de brandweer en de politie kwamen naar de plek van het incident.



Geen van de gewonden zou er erg aan toe zijn. “Er was meer schrik dan pijn”, vertelt een getuige aan RTLInfo. “Jammer dat het op een dag als deze moet gebeuren.” Het is niet bekend of ook het bruidspaar er iets aan overhoudt. Het feest werd na het ongeluk alvast vroegtijdig beëindigd.