Bakkerij waarschuwt voor wisseltruc en plaatst beelden op Facebook Toon Verheijen

21u42

Bron: Eigen berichtgeving 12 Bakkerij Mortier De bakkerij waarschuwt voor de oplichters.

Bakkerij Mortier uit Brasschaat waarschuwt voor een koppel dat enkele dagen geleden in hun bakkerij erin geslaagd is om zo'n 350 euro buit te maken met een vluchtige en slinkse wisseltruc. Terwijl de man de de truc uithaalt, is de vrouw op de achtergrond bezig met andere klanten af te leiden. Mogelijk sloeg hetzelfde koppel ook al toe in Kapellen, Wilrijk en op andere plaatsen in Brasschaat.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.

Bakkerij Mortier Bakkerij Mortier waarschuwt voor oplichters die een wisseltruc uitvoeren.