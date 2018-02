Bakker zwaargewond na ontploffing aan oven

09 februari 2018

In een bakkerij aan het Gemeenteplein in Lummen deed zich vanochtend omstreeks 2.15 uur een ontploffing voor aan de oven. Op dat ogenblik was de bakker aan het werk in zijn zaak. De man raakte zwaargewond.