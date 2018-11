Bakker in zak en as na blokkade: “Ik ben het kotsbeu, ze hebben gewonnen. Ik sluit mijn online winkel” Sven Van Malderen

21 november 2018

18u43

Bron: RTL 24 Het protest tegen de hoge brandstofprijzen gaat ook in ons land onverminderd verder. De sfeer wordt grimmiger, in Feluy plunderden de ‘gele hesjes’ zelfs enkele vrachtwagens leeg. In het industriepark van Courcelles -aan de rand van de E42- werd vorige nacht een nieuwe blokkade opgericht. Voor Stéphane Collin, de zaakvoerder van een bakkerij, is het dé druppel. Hij stopt met zijn online activiteiten omdat zijn bestellingen nu al twee weken amper de deur uitraken. Daarmee verliest hij in een klap de helft van zijn inkomen.

In het industriepark bevinden zich verschillende grote bedrijven, denk bijvoorbeeld aan het distributiecentrum van Lidl. Maar ook DPD, de pakketbezorgingsdienst waar Stéphane nu mee werkt, is de dupe.

Enkele jaren geleden stampte de ondernemer L’atelier d’Elena uit de grond, een bakkerij in Thieu die zich specialiseert in glutenvrije producten. Zijn klanten situeren zich in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Vorige week legden werknemers van de Post echter het werk neer, een lelijke streep door de rekening. Hoe moest zijn versgebakken brood nu aan de man gebracht worden?

“Soms heeft een mens geen keuze”

“Geen probleem, we pasten ons aan aan die situatie”, stelt Stéphane. “Ik kreeg de garantie dat ze de week nadien het werk zouden hervatten, ik moest me dus geen zorgen maken. Tot er plots toch een probleem opdook in de sorteercentra. Van de 27 bestellingen die de deur uitgingen, zijn er slechts zeven op het juiste adres beland. Die andere broden en lekkernijen waren rijp voor de vuilbak.”

Stéphane moest op eigen kosten de bestellingen opnieuw verwerken. Voor de zekerheid ging hij samenwerken met DPD. “Dat kost me meer, maar soms heeft een mens geen keuze.”

Maar nu wordt hij dus gedwarsboomd door de ‘gele hesjes’. Aan het kruispunt waar DPD gehuisvest is, is geen doorkomen aan. “Ik ben het kotsbeu, ze hebben gewonnen. Ik sluit mijn online winkel”, klinkt het teneergeslagen.

“Waarom blokkeren ze Brussel niet?”

Stéphane heeft wel begrip voor de protestacties, maar volgens hem richten ze hun pijlen op de verkeerde vijand. “Ik snap niet waarom ze de bedrijven tegenwerken, zij zorgen net voor werkgelegenheid. Het is de staat die in hun portemonnee zit. Waarom blokkeerden ze Brussel niet toen koning Filip en president Macron er op bezoek waren? Die mannen vergissen zich van doelwit.”

Voor Stéphane is het welletjes geweest. “Ik stuur geen bestellingen meer uit, klanten zullen naar mijn winkel moeten komen of ergens anders hun gading vinden. Op deze manier is het niet meer leefbaar.”

“Vier jaar heb ik geknokt om het hoofd boven water te houden. Maar twee weken op rij zo’n miserie, dat kan ik financieel niet aan. Ik heb aan een computerdeskundige de opdracht gegeven om mijn site op te doeken. Ik had nog verrassingen in petto voor de feestdagen, maar helaas... In december zou de Post misschien al opnieuw gaan staken, waar eindigt dat?”