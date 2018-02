Bakken kritiek voor Sam Louwyck en ook Lieven Van Gils. Vader van verkeersslachtoffer: "Hij moest beschaamd zijn" FT

16 februari 2018

18u24

Bron: De Morgen & Radio 1 0 De uitspraken van Sam Louwyck in 'Van Gils en Gasten' doen bijzonder veel stof opwaaien. De acteur vindt dat hij te streng gestraft is omdat hij opnieuw met te veel alcohol achter het stuur betrapt werd. De vader van verkeersslachtoffer Emilie Leus reageert verontwaardigd, net als verschillende vzw's. "De acteur wiens naam ik niet meer wens uit te spreken moest beschaamd zijn." Ook presentator Lieven Van Gils krijgt ervan langs.

Louwyck werd deze maand veroordeeld tot drie maanden rijverbod en een boete van 3.200 euro. Hij moet ook al zijn rijexamens opnieuw afleggen. Het is al de vierde keer dat de acteur tegen de lamp loopt en gepakt wordt met te veel alcohol in het bloed. Hij vindt de straf die hij kreeg echter veel te zwaar.

Ongepast vindt Vincent Leus de uitspraak van Louwyck - "de acteur van wie hij de naam niet meer wil uitspreken". Dat zei hij op Radio 1. De man verloor in 2009 zijn dochter Emilie bij een ongeval nadat ze met enkele medestudenten werd aangereden door een dronken bestuurder. Ook twee andere meisjes lieten toen het leven. "Ik viel van mijn stoel toen ik het zag", vertelt Leus bij 'De wereld vandaag'. "Die man moest beschaamd zijn. Zo'n man, dat is geen verbetering. Alleen al het feit dat hij alle regeltjes aanhaalt."

Dat Louwyck verkondigt dat met dergelijke strenge straffen vooral anderen de dupe zijn, kan Leus makkelijk pareren. "Het feit dat hij aanhaalt dat zijn kinderen niet op kot kunnen omdat hij een straf heeft gekregen of niet op training geraken, daarop zou mijn antwoord heel simpel zijn. Mijn dochter heeft nooit de kans gekregen om op kot te gaan omdat er een mens zoals hij haar overreden heeft."

Waarna de vader ook vertelt dat de jongeren van nu veel positiever omspringen met rijden en alcoholgebruik. "De jonge generatie gaat goed om met het bobverhaal, alsof het aangekweekt is. Dat is een positieve doorbraak. Mensen van 18 tot 30 duiden een bob aan als ze uitgaan. Toen ik 20 of 25 was, gebeurde dat niet. De mensen van mijn generatie - ik ben 54 - geven het slechte voorbeeld aan de jeugd. Wij moeten onze kinderen zeggen dat ze niet mogen rijden als ze gedronken hebben. Raar, want wij doen het wel."

Uitnodiging

Ook de vereniging van verkeersslachtoffers reageert verbolgen op de uitspraken. "Het is moeilijk te verteren dat er mensen zijn als Sam Louwyck die zichzelf proberen voor te stellen als een slachtoffer van verkeerscontroles en zware boetes", reageert Anne Maes, coördinator van Over-Hoop, een organisatie die de familieleden van verkeersslachtoffers bijstaat. "Wij nodigen hem uit een week te komen helpen en mee te draaien in een gezin dat de dagelijkse zorgen draagt voor een verkeersslachtoffer dat weken of zelfs maanden in coma heeft gelegen. Het zal u maar overkomen." Ook de Antwerpse vzw Rondpunt reageert: "Zijn houding stoort ons mateloos." Minister van Mobiliteit Ben Weyts plaatste dit op Twitter: "Wat Louwyck zegt, zie ik vaak in mijn mailbox. Niet tolerant voor de fouten van anderen, wel tolerant voor de eigen fouten."

Wij nodigen Sam Louwyck uit een week mee te draaien in een gezin dat de dagelijkse zorgen draagt voor een verkeersslachtoffer dat weken of zelfs maanden in coma heeft gelegen Anne Maes, vzw Over-Hoop

Weerwerk

Intussen krijgt ook presentator Lieven Van Gils de wind vanvoren. Hem wordt verweten te weinig weerwerk te hebben geboden toen Louwyck zijn uitspraken deed. “Net daarom hebben we politierechter Kathleen Stinckens naast hem gezet”, reageert de presentator. “Hoeveel meer weerwerk konden we bieden?” Van Gils zegt dat hij in dergelijke gesprekken met pro's en contra's altijd de beide kanten van de medaille moet tonen. "Als presentator moet ik kritisch genoeg zijn", zegt hij. “Had Sam alleen aan tafel gezeten, dan had ik wél veel tegengas moeten geven."