Bagagesysteem Brussels Airport verloopt weer normaal: driekwart van achtergebleven bagage vandaag naar bestemming jv

04 augustus 2019

09u48

Bron: belga 0 Op Brussels Airport verloopt alles weer normaal, zo bevestigt woordvoerster Nathalie Pierard. Gisteren was er een probleem met het bagagesysteem, waardoor vluchten zonder bagage moesten vertrekken en vluchten vertraging opliepen.

Gisterochtend omstreeks 6.00 uur had een losgekomen riem van een koffer het bagagesysteem van de luchthaven beschadigd. Het herstel van het systeem nam enkele uren in beslag.

Er bleven gisteren zowat 7.000 à 8.000 stuks bagage op Zaventem staan. Die zijn ondertussen gesorteerd volgens bestemming en een deel is al nagestuurd. "De bedoeling is om zondag drie kwart van de bagage op de bestemmingen te krijgen", aldus Pierard. Het is een erg druk weekend voor de luchthaven. Vandaag worden ongeveer 89.000 passagiers verwacht.

De luchtvaartmaatschappijen bekijken ondertussen of ze de kosten gaan verhalen op de luchthaven. Bij touroperator TUI klinkt het dat er daarover in de komende dagen met de luchthaven zal samengezeten worden.