Bacterie duikt voor het eerst op in België: boomkwekerij moet exotische boompjes vernietigen door bacterie Lieven Samyn

16 oktober 2018

14u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een boomkwekerij in Roeselare heeft de voorbije twee weken noodgedwongen enkele tientallen exotische boompjes moeten vernietigen. Op de kwekerij was bij een routinecontrole van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de bacterie Xylella fastidiosa – ook wel olijfboombacterie genoemd – vastgesteld. Het was de eerste keer dat de bacterie in België opdook.

Bij de boomkwekerij nam het FAVV na de ontdekking van de bacterie nog zo’n 150 stalen af van bladeren en stengels van exotische boompjes zoals olijfbomen, citrusplanten, oleanders, lavendel,... Dergelijke boom- en plantensoorten zijn het meest vatbaar voor de bacterie. “Uit die resultaten bleek dat de besmetting beperkt is gebleven tot twee ladingen olijfbomen die vanuit Spanje naar Roeselare waren ingevoerd”, vertelt de secretaris van de Sierteelt- en Groenfederatie Pieter Van Oost, die op vraag van het getroffen bedrijf het woord voert.

“Bij een controle voor het vertrek in Spanje was er nog niets abnormaals vastgesteld. Bij de controle van het FAVV in Roeselare bleken er wél stalen die de detectielimiet net hadden overschreden. Omdat het FAVV de bacterie zoveel mogelijk uit Europa weg wil houden, nam het samen met het bedrijf quarantainemaatregelen. De getroffen olijfbomen zijn eerst nog met een insecticide behandeld om te vermijden dat insecten die al sap hadden opgezogen toch nog voor verdere verspreiding zouden kunnen zorgen.”

Geen sprake van een uitbraak

“Daarna zijn ze verbrand. Net als andere exotische bomen op het bedrijf. Controle van de insecten die op het bedrijf nadien nog zijn gevangen, leverden ook geen geïnfecteerde sappen meer op. Er is dus geen sprake van een uitbraak. Dit betekent dat de handelsactiviteiten van het bedrijf, die gedeeltelijk waren stilgelegd, eerstdaags opnieuw hervat zullen kunnen worden.” Risico’s voor de bevolking zijn er niet aan de bacterie verbonden. Die is enkel schadelijk voor planten.

Het bedrijf zal door de bacterie en de genomen maatregelen wel wat financiële schade lijden. Hoe groot die precies is, is onduidelijk. “Er bestaat geen nood- of hulpfonds in de sector”, aldus nog Pieter Van Oost. “Het is evenmin mogelijk om je er tegen te verzekeren.”

Vanuit Verenigde Staten

Xylella fastidiosa is een bacterie die vanuit Amerika via de wereldhandel in Europa is binnengebracht. Het zorgde in Italië al voor sterfte van olijfboomgaarden. Ook in Frankrijk en Spanje zijn er uitbraken bij verschillende plantensoorten vastgesteld. De symptomen lijken meestal op gewone uitdrogingsverschijnselen, zoals bruinverkleuring van de bladeren, en zijn daarom niet altijd even duidelijk. Er bestaat geen behandelingskuur waardoor de strikte maatregelen er op gericht zijn om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.