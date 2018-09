Babysitter riskeert 10 jaar cel voor mishandeling van tweeling met dodelijke afloop TTR

13 september 2018

19u26

Bron: Belga 0 Het openbaar ministerie heeft in beroep tien jaar cel gevorderd voor Kjell C. (40) uit Herselt, die vervolgd wordt voor het mishandelen van een vijf maanden oude tweeling uit Geel die bij hem en zijn vrouw was ondergebracht. Een van de meisjes overleed aan de opgelopen hersenschade. Voor Ylva K. (39) kon de advocaat-generaal zich vinden in de vrijspraak die ze in eerste aanleg had gekregen.

De ouders van de tweeling hadden de kinderen op 27 april 2016 naar Kjell C. en Ylva K. gebracht, die toen nog in Turnhout woonden. Ze gingen een weekje op hen passen. Op 2 mei 2016 belde Kjell C. om 19.45 uur de hulpdiensten. Baby Lielly had een hartstilstand en ademde niet meer. Ze werd gereanimeerd en samen met haar zusje naar het ziekenhuis gebracht.

Daar werden bij beide kinderen letsels vastgesteld. Lielly was er het ergst aan toe: ze had een bloeding tussen het schedeldak en de hersenen en had ook bloeduitstortingen in de ogen. Volgens de wetsdokter, die op de vorige zitting was komen getuigen, worden dergelijke verwondingen veroorzaakt door een impact op het hoofd of door hard met een baby te schudden. Lielly overleed een maand later in het ziekenhuis, haar zusje herstelde.

Gebrek aan bewijzen

Kjell C. kreeg van de rechtbank in Turnhout vorig jaar zeven jaar cel. Ook toen was er tien jaar gevorderd. Zijn advocaat pleitte vandaag de vrijspraak, omdat het volgens hem niet vaststaat dat het geweld werd toegebracht in de periode dat Kjell C. alleen was met de kinderen.

Ylva K. werd in eerste aanleg bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. "Een terechte uitspraak. Zij was naar de afhaalchinees toen de feiten gebeurden en ik ben zeer verheugd dat het openbaar ministerie zich nu ook in die vrijspraak kan vinden. In eerste aanleg was er nog tien jaar cel tegen haar gevorderd", stelde haar advocaat Carlos Teurelincx.

Het arrest wordt op 8 november uitgesproken.