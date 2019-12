Babypanda’s voorgesteld aan publiek in Pairi Daiza, dierenpark voor het eerst open in winter LH

14 december 2019

17u39

Bron: Belga 0 Pairi Daiza opende vandaag voor het eerst de deuren in de winter. Ook de in augustus geboren babypanda’s werden voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek.

Het park is helemaal in de sfeer van de kerst- en nieuwjaarsvieringen. Sinds de opening 25 jaar geleden is het park nog nooit open geweest in de winter. Het publiek kan zich nu tot 5 januari onderdompelen in de feestelijke sfeer van het dierenpark in Brugelette. Bezoekers kunnen er het huis van de kerstman, een grote kerstboom, een gastronomische markt en de grootste drijvende ijsbaan in Europa, met een oppervlakte van 1.500 vierkante meter ontdekken. Het park blijft open tot 21.00 uur.

Het publiek trok vandaag massaal naar de grote pandagrot, waar ze Bao Di en Bao Mei, de pandatweeling geboren op 8 augustus 2019, en hun moeder Hao Hao konden bewonderen, meldde de woordvoerder van Pairi Daiza. "Een deel van onze nieuwe wereld, 'The Land of the Cold’, trekt ook veel aandacht, vooral de rendieren en de Siberische tijgers.”