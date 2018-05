Babylijkje Schaarbeek is prematuur geboren meisje, nog geen spoor naar ouders

Het babylijkje dat gisterenavond in het Schaarbeekse Josaphatpark werd gevonden, was vermoedelijk het lichaam van een meisje dat prematuur geboren was. Dat meldt het Brusselse parket. Het is nog niet duidelijk of het kind dood geboren is of overleden is na de geboorte.