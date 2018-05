Baby zit hele dag op achterbank auto nadat ouders hem vergeten in ondergrondse parking HR

04 mei 2018

20u48

Bron: La Capitale 603 De hulpdiensten hebben vandaag rond 17 uur een baby uit een wagen bevrijd in een ondergrondse parking in Brussel. Ze waren verwittigd door de ouders, die het kindje er ’s ochtends achtergelaten hadden.

De ouders waren hun baby naar eigen zeggen vergeten. "Het kindje verkeert in goede gezondheid", vertelt een woordvoerder van de politiezone Montgomery aan La Capitale. De precieze omstandigheden van het voorval moeten nog uitgeklaard worden, maar het waren de ouders zelf die de hulpdiensten verwittigden. "Tijdens de dag heeft niemand alarm geslagen", vervolgt de woordvoerder. "Toen de ouders ’s avonds terugkeerden naar de wagen, realiseerden ze zich dat ze hun kindje vergeten waren in de auto en belden ze de hulpdiensten. Waarschijnlijk hadden ze schrik om zelf te gaan kijken."

De ouders zullen verhoord worden. Ze riskeren vervolgd te worden voor nalatigheid. Er zal onderzocht worden of stress, vermoeidheid of routine aan de oorzaak ligt. Gelukkig stond de wagen ondergronds. Als die in de zon stond, was dit veel erger afgelopen.