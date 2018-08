Baby sterft nadat vader hem hevig door elkaar schudt Daimy Van den Eede Greet Henderix AV

06 augustus 2018

13u28

Bron: VTM, BELGA 7 Een 38-jarige man uit Lanaken zit in de cel voor de dood van zijn baby van amper twee maanden oud. Hij had het kind hard door elkaar geschud, wellicht omdat het te veel huilde. Volgens experts gebeurt dat vaker, maar komt het niet altijd aan het licht. Daarom pleiten ze voor een autopsie bij elke overleden baby.

De feiten gebeurden op zaterdag 28 juli vlak bij het centrum van Lanaken. "Rond 9.30 uur kregen de hulpdiensten melding om naar een baby te komen kijken. Ze startten meteen met de reanimatie, maar die poging was vruchteloos. De MUG-arts kon enkel de dood van de baby vaststellen", vertelt persmagistraat Pieter Strauven van het Limburgse parket vandaag. Er vond ook een autopsie plaats op het stoffelijk overschot. "Daaruit bleek dat de baby overleden was door de tussenkomst van een derde persoon.", aldus de persmagistraat.

Vandaag werd de vader van het kindje gearresteerd, voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het parket bevestigt dat de man is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Wiegendood

De baby is wellicht gestorven aan het 'shakenbabysyndroom', letsels veroorzaakt door hevig schudden. Forensisch arts Wim Van de Voorde (UZ Leuven) ziet elk jaar enkele gevallen. "Maar niet elk geval komt aan het licht", zegt hij.



"Soms wordt een overlijden gewoon bestempeld als wiegendood, terwijl na autopsie blijkt dat er meer aan de hand is", zegt Van de Voorde. Volgens de Wiegendoodwet kiezen ouders of er een autopsie volgt of niet. Van de Voorde pleit ervoor om die wet strikter te maken.