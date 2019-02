Baby kritiek na schedelbreuk, jonge mama verhoord en later vrijgelaten ADN KG

22 februari 2019

11u20

Bron: Belga 21 Een jonge mama (25) uit Vilvoorde is opgepakt nadat haar dochtertje van twee maanden oud met een schedelbreuk in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat wordt bevestigd door het Brusselse parket. “De vrouw is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten en niet in verdenking gesteld”, meldt het parket. “Er zijn verschillende onderzoeken bevolen.”

De jonge vrouw verbleef sinds begin deze week in Hotel de France aan het Brusselse Zuidstation, samen met haar twee dochters, van twee maanden en drie jaar oud. Dinsdagochtend rond 3 uur werd vanuit het hotel de politie en de hulpdiensten gebeld.



Zij troffen op de kamer van de vrouw de bewusteloze baby aan, die niet meer ademde. Het kind werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar een schedelbreuk werd vastgesteld. Het kindje ligt nu al enkele dagen in coma.

“Verstikt door zusje”

Volgens Het Nieuwsblad en La Capitale was de vrouw verwikkeld in een moeilijke scheiding met haar vriend, en verklaarde ze dat ze haar kinderen even alleen in de hotelkamer had achtergelaten om te douchen. Bij haar terugkeer zou haar jongste dochter geen teken van leven meer gegeven hebben.



De mama verklaarde dat haar dochter van drie jaar een hoofdkussen op haar zusje gedrukt hebben en haar zo verstikt hebben, of minstens per ongeluk op haar zusje zijn gaan liggen. Die verklaring zou echter geen afdoende uitleg zijn voor de schedelbreuk die werd vastgesteld.

Verhoor

De vrouw werd opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Na verhoor heeft de onderzoeksrechter besloten om de vrouw vrij te laten. Ze is niet in verdenking gesteld. “Er zijn ook verschillende onderzoeksdaden bevolen”, klinkt het in een persbericht.



Het Brussels parket geeft geen verdere commentaar, in het belang van het onderzoek.