Baby Jasper sterft door blunder in ziekenhuis. Zes jaar later gaan pleidooien van start: "Wij willen gerechtigheid" Siebe De Voogt

15 oktober 2018

13u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de rechtbank van Brugge zijn vanmorgen de pleidooien begonnen in de zaak rond de dood van baby Jasper. Het jongetje stierf in november 2012 toen hij bij een routine-ingreep in het ziekenhuis van Knokke lachgas toegediend kreeg in plaats van zuurstof.

Op 8 november 2012 brachten de ouders van Jasper Cottignie hun 8 maanden oude zoontje binnen in het AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden, nu onderdeel van het AZ Zeno, in Knokke. De artsen moesten buisjes plaatsen in z’n oren en poliepen verwijderen.

Bij het laten ontwaken van de baby liep het mis. De leidingen in het gloednieuwe operatiekwartier van het ziekenhuis bleken verwisseld te zijn, waardoor Jasper lachgas in plaats van zuurstof toegediend kreeg. Het kind belandde in een coma en stierf vier dagen later.



Na onderzoek van de gerechtsdeskundigen bleken grove fouten te zijn gemaakt. Zo was de machine waarmee de gassen werden toegediend niet voldoende gekeurd en waren de leidingen verwisseld.

Niemand heeft het lef zichzelf aan te duiden als schuldige Mama van Jasper

“In het ziekenhuis waren het beleid en mentaliteit op vlak van preventie en veiligheid onbestaande. Er waren zelfs geen procedures voorhanden”, aldus het deskundigencollege.

Het openbaar ministerie vorderde vanmorgen principiële straffen voor de betrokkenen. Het is van mening dat zowel de technische als algemeen directeur van het toenmalige AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden, nu onderdeel van het AZ Zeno, het ziekenhuis zelf, twee anesthesisten en de firma die de operatiezaal installeerde verantwoordelijk zijn voor de dood van de baby.

De partijen komen deze namiddag aan het woord, maar wijzen de verantwoordelijkheid voor de dood van baby Jasper naar elkaar door.

Wij gaan door met vechten voor onze Jasper Mama van Jasper

“Niemand heeft het lef zichzelf aan te duiden als schuldige”, las z’n moeder vanmorgen een emotionele brief voor in de rechtszaal. “Een eenvoudige sorry had ons zoveel leed kunnen besparen. Wij gaan door met vechten voor onze Jasper. We zijn 2.167 dagen verder en het gemis en de pijn blijft. Ons doel is gerechtigheid.”