Baby in levensgevaar na mogelijke mishandeling. Parket start onderzoek

19 februari 2018

Een baby van zeven weken wordt sinds eind vorige week verpleegd in een Luiks ziekenhuis. Het kind verkeert in levensgevaar en vertoont ernstige schedelletsels en sporen van slagen. Er zijn vermoedens dat de zuigeling werd mishandeld in Andenelle (Andenne), bericht L'Avenir.