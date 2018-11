Baby dood gevonden in toilet: vrouw krijgt vrijspraak voor kinderdoding als gevolg van zwangerschapsontkenning ADN

29 november 2018

18u45

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Doornik heeft vandaag een vrouw vrijgesproken die terecht stond voor onvrijwillige doodslag op een pasgeborene. Op 10 mei 2014 was de vrouw bevallen van een meisje. Het kind werd dood teruggevonden in het toilet.

De vrouw voerde aan dat ze niet wist dat ze zwanger was. Ze had volgens de verdediging geen menstruaties meer en kampte steeds vaker met buikpijnen. Ze weigerde echter een arts op te zoeken, want ze was getraumatiseerd na een recente operatie aan de wijsheidstanden. De nacht van de feiten bleef ze meer dan vijf uur op het toilet. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, lag het kind dood in de wc.

"De rechtbank stelt in het vonnis dat er geen oorzakelijk verband is tussen het gedrag van de moeder en het overlijden van het kind, dat overleed aan hersentrauma. De experten hebben de oorzaak van de hersenbeschadiging niet kunnen bepalen”, legt haar advocate uit. “In tweede orde oordeelt de rechtbank dat mijn cliënte zich niet achteloos heeft gedragen, omdat er bij haar een zwangerschapsontkenning was (fenomeen waarbij een vrouw zwanger is zonder het te beseffen, red.).”