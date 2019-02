Baby die gewond raakte in Brussels hotel overleden Stephanie Romans

27 februari 2019

14u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 De baby die een week geleden in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen, is vannacht overleden. Dat vernam onze redactie uit goede bron.

Het Brussels parket opende vorige week een onderzoek naar de verwondingen van de baby en verhoorde de moeder. De 25-jarige mama uit Vilvoorde verbleef in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 februari met haar baby van 2 maanden en dochter van 3 in het Hotel De France in Sint-Gillis. Naar eigen zeggen liet ze de kinderen even alleen om te douchen.



Toen ze weer op de kamer kwam, ademde haar jongste dochter niet meer. Dat was rond 3 uur ‘s nachts. De hulpdiensten namen de baby mee naar het ziekenhuis. De moeder werd van haar vrijheid beroofd en verhoord. Haar verklaring voor de verwondingen van haar baby was dat haar oudere zusje per ongeluk op de baby was gaan liggen en haar had verstikt.

Een dag later mocht de vrouw van de onderzoeksrechter beschikken. “Er waren te weinig elementen om haar vast te houden”, zei het parket toen. De vrouw werd niet in verdenking gesteld en kwam vrij zonder voorwaarden.



Het bleef voor het gerecht tot nu toe onduidelijk wat het baby'tje precies overkwam. “De medische toestand van het meisje primeert”, zei het parket vorige week. “Daarom kon de wetsarts haar nog niet onderzoeken. Alle pistes liggen nog open: een ongeluk, een plotse medische aandoening, kwaad opzet. Het kan allemaal nog.”

Nu de baby overleden is, zou het gerecht kunnen beslissen om een autopsie te laten uitvoeren om te bepalen hoe de baby gewond raakte.