Babette (22) raakte besmet, maar kreeg geen telefoon van een contacttracer: "Ik heb zelf mensen moeten opbellen” Redactie

13 oktober 2020

16u33 4 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land stijgt razendsnel. Ook de contacttracers voelen die toename. De werkdruk in de callcenters ligt tegenwoordig enorm hoog en het ziet er niet naar uit dat die snel weer zal dalen. Elke dag bellen contacttracers zo’n 6.000 besmette personen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt gerust: “We kunnen nog altijd volgen.”

Toch functioneren de callcenters niet altijd even accuraat. Af en toe worden patiënten zelfs niet opgebeld. Dat overkwam ook studente journalistiek Babette Defoort (22). Zij raakte besmet, maar werd nooit gecontacteerd door het callcentrum. “Ik heb uiteindelijk zelf de mensen opgebeld waar ik contact mee heb gehad.”

Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid is dat niet te wijten aan een te hoge werkdruk. “We kunnen nog altijd volgen. De contacttracing heeft een bereik van 9 op de 10 patiënten die we effectief aan de lijn krijgen, maar af en toe glippen sommigen door de mazen van het net.”



Eind vorige week werden gemiddeld 6.000 personen per dag opgebeld. Dat is een stijging van 2.000 patiënten in vergelijking met de week ervoor. Het Agentschap Zorg en Gezondheid verwacht dat de besmettingen nog meer zullen toenemen. “Daarom zullen we 150 extra werknemers fulltime aannemen.”