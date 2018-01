Baasje en troeteldier weldra samen in zelfde graf? Sven Ponsaerts

17u33 13 Joel Hoylaerts - Photo News Carine Wouters wil graag samen met haar hondje Praline begraven worden. Een laatste gezamenlijke rustplaats met Blacky of Minnou. Als het van Sp.a afhangt, moet het binnenkort kunnen. “Wie dat wil moet een grafconcessie kunnen afsluiten om samen met zijn lievelingshuisdier te worden begraven”, zegt initiatiefnemer en Vlaams parlementslid Rob Beenders. De partij wil op elke gemeentelijke begraafplaats ook een afzonderlijke dierenstrooiweide. Volgens de dierencrematoriums is de vraag naar dergelijke gezamenlijke begravingen groot.

Bij dierencrematorium Memoria in Baal horen ze de vraag naar een gezamenlijke begraving geregeld. “Verwerkt in een juweel of knuffelsteen nemen heel wat klanten de as van hun lievelingsdier nu al overal met zich mee: naar de slaapkamer, het werk of in de auto, zelf op vakantie gaat het gecremeerde troeteldier mee”, weet zaakvoerster Nathalie Rombaut. “Waarom er dus niet samen mee worden begraven? Heel wat van onze klanten willen als het ooit zover is hun eigen as en die van het geliefde huisdier samen in één urne, om samen met hond of kat, maar dat kan elk klein huisdier zijn dat kan worden gecremeerd, te worden begraven.”

