Baas van onterecht opgepakte trucker Visé: “Onze chauffeur was helemaal niet op de vlucht” Raymond Boere

14 januari 2019

17u32

Bron: AD.nl 0 Het Nederlandse bedrijf HaCas Transport heeft een bizar weekeinde achter de rug: zaterdag werd een chauffeur nog gearresteerd omdat hij 'geel hesje’ Roger Borlez (49) in het Luikse Visé (Wezet) zou hebben doodgereden, maar gisteravond kwam het verlossende bericht dat alles berust op één groot misverstand.

Volgens de baas van HaCas Transport maakt zijn werknemer, een 56-jarige man uit Dongen (Noord-Brabant), het na een nacht in de cel naar omstandigheden goed. De trucker wil zelf niet in de publiciteit treden, maar dat het nieuws een grote opluchting is voor hemzelf en zijn collega’s moge duidelijk zijn. “Als dit echt waar zou zijn geweest, had dit hem en zijn gezin voor het leven getekend”, zegt directeur Mathé Holleman van HaCas Transport.

De directeur is ontzettend blij dat snel duidelijk is geworden dat zijn medewerker niets te maken heeft met de dood van actievoerder Borlez vrijdagavond op de E25 Luik -Maastricht ter hoogte van het Luikse Visé (Wezet). Tegelijkertijd is Holleman ook boos over hoe zijn truck verwisseld kon worden met die van de echte dader. "Dit moet echt tot op de bodem worden uitgezocht. Want het betekent nogal wat als dit je overkomt.”

Schokkend

Zaterdag werden Holleman en zijn medewerkers geconfronteerd met het nieuws dat ze nooit hoopten mee te maken. Een chauffeur wordt ervan beschuldigd dat hij iemand heeft doodgereden bij de Luikse blokkade van de gele hesjes. Volgens de actievoerders wilde de chauffeur niet stoppen.

Ik heb mij daar mateloos aan gestoord. Onze chauffeur was helemaal niet op de vlucht. Mathé Holleman (HaCas Transport)

Directeur Holleman schrikt zich rot als de politie zaterdag op de stoep staat om zijn vrachtwagen in beslag te nemen voor onderzoek. “Wij hadden natuurlijk ook het nieuws meegekregen dat het om een Nederlandse chauffeur zou gaan, maar daar verder niet bij nagedacht. En dan ben je er als bedrijf ineens zelf bij betrokken.”

De vrachtwagen van HaCas Transport is afgelopen vrijdag inderdaad op de snelweg tussen Luik en Maastricht geweest. Frankrijk is al jaren de belangrijkste bestemming van het bedrijf. Maar als snel slaat bij het bedrijf de twijfel toe of ze wel de juiste persoon hebben vastgezet. Er zijn ook kentekens doorgegeven aan de politie die niet overeenkomen met het materieel waar HaCas Transport mee rijdt.

Indianenverhalen

Maar het leed voor de chauffeur en het bedrijf is dan al geschied. In de transportwereld kent iedereen elkaar. De naam van het bedrijf gaat al rond onder de collega’s. En dan leest Holleman in de berichten op internet ook nog eens de grootste onzin. Zijn chauffeur zou op de vlucht zijn geslagen. Zijn weggereden van een parkeerplaats terwijl de politie had aangegeven dat hij daar moest wachten. “Ik heb mij daar mateloos aan gestoord. Onze chauffeur was helemaal niet op de vlucht. Hij heeft na zijn dienst zijn vrachtwagen bij ons geparkeerd en is naar huis gegaan. De volgende dag is hij gewoon met de politie meegegaan toen ze hem wilden ondervragen en hebben wij alle medewerking verleend aan het onderzoek.”

Holleman maakt zich ondertussen wel grote zorgen over de indianenverhalen. "We hielden er sterk rekening mee dat onze andere chauffeurs daar ook last van konden krijgen. Dat is iets wat je natuurlijk helemaal niet wil.”

Het geeft maar weer aan hoe kwetsbaar onze mensen zijn. We willen wel tot op de bodem hebben uitgezocht hoe dit kon gebeuren Mathé Holleman (HaCas Transport)

Nu blijkt dat het bedrijf helemaal niets met de zaak te maken heeft, haalt Holleman opgelucht adem. “Het geeft maar weer aan hoe kwetsbaar onze mensen zijn. Maar we willen wel tot de bodem hebben uitgezocht hoe dit kon gebeuren.”

Volgens het Luikse parket was de vrachtwagen van HaCas Transport de eerste die na het incident de Nederlandse grens passeerde en bovendien leek op de vrachtwagen die wel betrokken was. Later is de vrachtwagen die wel betrokken is gevonden bij een bedrijf in Maastricht. Die chauffeur is nog altijd niet gearresteerd. Volgens het parket van Luik was hij gisteren niet thuis in zijn woning in Landgraaf (Nederlands Limburg). Het is onduidelijk of hij op de vlucht is of toevallig niet thuis.