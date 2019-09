Baas landmacht slaakt noodkreet: "Uitbetaling van lonen militairen komt in gevaar” RL

14 september 2019

05u31

Bron: Belga 1 Door personeelstekort komt de uitbetaling van de lonen van militairen in het gedrang. Daarvoor waarschuwt generaal Marc Thys, de bevelhebber van de landmacht, schrijft De Morgen zaterdag. Nu al worden premies en vergoedingen vaak veel te laat betaald, klinkt het bij de vakbond ACMP.

"Een organisationele en existentiële crisis, dat mag je zeggen als de uitbetaling van de lonen in gevaar komt." In zijn brief aan de troepen van de landmacht windt generaal Marc Thys er geen doekjes om. "De dienst die instaat voor de betaling van de lonen is onderbezet", schrijft Thys in zijn 'toekomstvisie'. "Het tijdig betalen van de lonen gebeurt niet maandelijks door een goddelijke tussenkomst en vraagt dus ook mensen."

Bij de vakbond ACMP lopen er al langer klachten binnen van militairen die op hun geld moeten wachten. "De uitbetaling van de gewone lonen gaat nog steeds goed", zegt Yves Huwart van ACMP. "Maar wat we vaststellen is dat bijkomende prestaties wel vertragingen oplopen."

In zijn brief wijst generaal Thys nog op enkele andere pijnpunten die hun tol beginnen te eisen bij de landmacht. Momenteel is er bijvoorbeeld een tekort aan munitie. Bij bepaalde eenheden betekent dat ook dat ze achteropraken in hun trainingsschema, omdat er simpelweg niet genoeg kogels zijn om mee te schieten, zo valt bij een hooggeplaatste militaire bron te horen.