Aziatische topchefs komen sterrenchef Gert De Mangeleer culinair uitwuiven in Hertog Jan en u kan daar bij zijn Sven Spoormakers

06 december 2018

05u30 0 Zes Aziatische topchefs wilden hun vriend Gert De Mangeleer uitwuiven. En De Mangeleer zelf wilde iets doen om het Alexine Clarysse Fonds te steunen. “Dus heb ik die twee samengebracht: we verkopen 28 plaatsen in Hertog Jan per opbod, voor een uniek diner twee dagen voor we definitief sluiten.”

Alexine Clarysse was een vrolijk meisje van zes toen het noodlot in 2010 toesloeg: een aanslepende keelontsteking bleek acute leukemie. Het kind vocht als een leeuw, maar haalde het niet. Toch liet ze grote indruk na: op haar zevende verjaardag vroeg ze geen cadeautjes, maar geld voor het Kinderkankerfonds. Kort voor haar dood mocht ze een cheque van 30.000 euro overhandigen. “Wij kenden Alexine en haar ouders goed”, zegt driesterrenchef Gert De Mangeleer. “Onze oudste dochter Myrthe zat bij dezelfde onthaalmoeder en haar vader Benoît zag ik regelmatig op Club Brugge. Als zo’n kind dan ziek wordt, grijpt je dat erg aan.”

Toen De Mangeleer dit jaar het einde van Hertog Jan aankondigde, wilden zes vrienden - stuk voor stuk topchefs in Japan, de Filippijnen en Taiwan - hem met typisch Aziatisch eerbetoon uitwuiven. “Ze wilden met mij komen koken in Hertog Jan. Maar ik wou de inkomsten van zo’n bijzondere avond niet zomaar in mijn zak steken, dus dacht ik: ‘Laten we de 28 beschikbare plaatsen per opbod verkopen en de opbrengst aan het Fonds geven.’ Hoe meer het opbrengt, hoe liever natuurlijk. Maar ik hoop stiekem toch op 1.000 euro per plaats.”

Het wordt dus op woensdag 19 december, twee dagen voor het doek definitief over Hertog Jan valt, een uniek diner. “We maken elk een amuse-gueule en een gerecht - ik zal voor het dessert zorgen”, vertelt De Mangeleer vanuit Tokyo, waar hij momenteel op culinaire ontdekkingsreis is. “Dat maakt dus zeven gangen, met zeven verschillende stijlen: wat het wordt weet ik nog niet, maar ik ben zéér benieuwd naar wat de chefs met onze lokale producten zullen doen.”

Nog tot 17 december loopt de online veiling. Bieden kan via deze link.

De zes Aziatische chefs

Kawate - Florilege (**) in Tokyo - Nr. 3 Asia’s 50 Best

Takada - La Cime (**) in Osaka - Nr. 17 Asia’s 50 Best

Katayama - Rakushin (*) in Osaka

Seki - Gion Ichido in Kyoto

Richie Lin - Mume (*) in Taipei - Nr. 18 Asia’s 50 Best

Jordy Navarra - Toyo Eatery in Manilla