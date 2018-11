Axel (21) overlijdt op terugweg van studentendoop in Luik mvdb

06 november 2018

15u29

Bron: Sudinfo.be - 7s7.be 26 Een student in Luik is in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 oktober op straat in elkaar gezakt toen hij terugkwam van een studentendoop. De 21-jarige Axel Leroy overleed op 2 november in het ziekenhuis. Het parket heeft een autopsie uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Vier personen die de jonge rugbyspeler begeleidden, zijn ondervraagd en werden vervolgens vrijgelaten.

Axel verkeerde in dronken toestand en was te voet op weg naar zijn kot in de centraal gelegen rue Jonfosse. Hij woonde daar samen met zijn vriendin. Enkele vrienden liepen met hem mee. Ter hoogte van de nabijgelegen rue Saint-Gilles viel hij neer. De student werd overgebracht naar het ziekenhuis Saint-Joseph, waar hij op vrijdag overleed.



Het parket voert nader onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden van het overlijden. Luiks procureur Damien Leboutte bevestigde aan Sudinfo.be dat er een autopsie wordt verricht. Door de sectie kan worden achterhaald of Axel aan een hartafwijking leed. Of de lijkschouwing duidelijkheid heeft gebracht, is nog niet bekend. Het parket wil ook weten of de jonge student nog genoeg bij zinnen was om vrijwillig alcohol te drinken. Het is vooralsnog niet duidelijk of Axel zelf als ‘schacht’ (eerstejaars), dan wel als ‘ancien’ deelnam aan de doopavond.

Genoeg bijstand

De vier vrienden die met Axel onderweg waren, werden zaterdag ondervraagd. Speurders trachtten te achterhalen of ze genoeg bijstand verleenden aan een persoon in gevaar. Door de verhoren konden de laatste 24 uur van Axel worden gereconstrueerd. De ondervraagde studenten mochten na verhoor beschikken.

Vrienden, familie en zijn rugbyclub Hautes-Fagnes-Malmedy (RCHF) brengen op sociale media hulde aan hem. “Het is met diepe droefheid dat we het overlijden van onze vriend en speler Axel Leroy moeten melden. De RCHF was een van je passies, voor ons zal je altijd deel uitmaken van onze familie”, luidt het op de Facebookpagina van de club.