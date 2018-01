Axa scheldt intresten en procedurekosten kwijt aan Aalsterse carnavalsgroep jv

26 januari 2018

20u44

In Aalst scheldt verzekeringsmaatschappij Axa definitief de intresten en procedurekosten kwijt die carnavalsgroep 'Geloeif mè goed' moet ophoesten. De carnavalsgroep is in 2013 veroordeeld tot een schadevergoeding van 1.318.277 euro nadat in 2004 een praalwagen in brand schoot en een volledige loods in vlammen opging. Axa legde de 29 getroffen carnavalisten eind vorig jaar nog een ultimatum op, waarop burgemeester D'Haese overleg met de verzekeraar aankondigde.

"Verzekeraar Axa (belangrijkste schuldeiser in dit dossier) stemt, na een ultiem overleg vrijdagmiddag, finaal in met het kwijtschelden van alle intresten en procedurekosten", meldt burgemeester D'Haese. "In totaal wordt de te dragen last opzichtens Axa meer dan 430.000 euro lichter."

Eind vorig jaar leefde bij de getroffen carnavalisten de angst dat het vooropgesteld bedrag door wettelijke intresten en procedurekosten zou oplopen tot 35.000 euro per persoon. Maar er lijkt nu een definitief einde te komen aan de juridische strijd.

Na overleg tussen de burgemeester, de verzekeraar en de aangestelde advocaten laat de verzekeraar weten dat ze afziet van de bijkomende intresten en de procedurekosten. "Axa neemt finaal genoegen met een schadebedrag van 24.130 euro per lid", aldus D'Haese. "Een bedrag dat in schijven van minimaal 100 euro per maand kan worden afgelost."

Eerder hadden ook andere betrokken verzekeringsmaatschappijen toegevingen gedaan. Naast een reeks benefietacties nam ook de stad Aalst 10 procent van de schadeclaim voor eigen rekening.