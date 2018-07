Avondspits opvallend rustig, ondanks spoorstaking en WK-match kg ttr

10 juli 2018

16u52

Bron: Belga 0 De combinatie van de spoorstaking en een WK-match van de Rode Duivels zorgt vandaag rond 16 uur niet voor meer drukte op de weg. Het is zelfs minder druk dan normaal, is te horen bij het Vlaamse Verkeerscentrum.

Voorlopig verloopt de avondspits rustig. Of dat betekent dat iedereen thuis of elders al klaarzit voor het halve finale van het WK, laat het Verkeerscentrum in het midden. De WK-matchen voor de Belgen hebben doorgaans zelfs weinig effect op het verkeer, omdat die na de avondspits beginnen, volgens het centrum.

De afgelopen weken begon de avondspits meestal iets vroeger door het vrijetijdsverkeer en de vakantie-uittochten. Maar ook dat is vandaag niet het geval.

Spoorstaking

De spoorstaking van vandaag en morgen zorgt voor meer hinder dan die van ACOD eind juni, zo ervaart reizigersorganisatie TreinTramBus. "Op sommige lijnen merken we dat er nu nog minder treinen rijden dan toen. Op sommige lijnen is er helemaal geen aanbod, bijvoorbeeld de lijn Mol-Hasselt. Mensen die daar een trein nodig hebben zijn aangewezen op alternatief", zegt voorzitter Stefan Stynen vandaag.

Tegelijk stelt TreinTramBus vast dat er opnieuw redelijk correct geïnformeerd wordt over het aanbod. De minimale dienstverlening is een grote stap vooruit, al hoopt Stynen dat de vakbonden en NMBS snel tot een vergelijk komen. "We hopen dat we de minimale dienstverlening niet te vaak moeten testen. Twee stakingen op twee weken, of vier dagen minimumdienst, volstaan qua test."