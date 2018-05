Avondspits draait op verschillende plaatsen in de soep, bestuurder komt om nadat hij inrijdt op file E17 HR ADN

02 mei 2018

16u06

Bron: Belga 32 In Haasdonk (Beveren) zijn rond 15.30 uur op de E17 drie vrachtwagens gebotst. Dat zorgde voor flink wat hinder richting Antwerpen. In de staart van die file is een dodelijk ongeval gebeurd. Ook op de E19 tussen Brussel en Antwerpen verliep de avondspits moeilijk, nadat er in de richting van Antwerpen enkele aanrijdingen waren.

Op de E17 in Haasdonk raakte bij het ongeval met de vrachtwagens vanmiddag één bestuurder lichtgewond. Een van de trucks moest getakeld worden, enige tijd was slechts één rijstrook beschikbaar. Dat zorgde bij aanvang van de avondspits voor een file van zowat een uur, vanaf Sint-Niklaas. Rond 17.30 uur is in Sint-Niklaas een 38-jarige bestuurder van een bestelwagen ingereden op de file die was ontstaan. De man is overleden, bevestigt de federale politie.

#E17 Update ongeval Haasdonk → Antwerpen: de verliestijd loopt enorm snel op. Volg de omleidingen via Brussel naar Hasselt of E34 naar Antwerpen. Meer info: https://t.co/JbGqiOtbWZ

Hou rekening met file op de omleidingsroutes! pic.twitter.com/SxhqnoFFz2 Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E17 Alweer een ongeval richting Antwerpen. Thv St-Niklaas-Centrum is de linker- en de middenrijstrook versperd. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

#E17 Het ongeval in Haasdonk richting Antwerpen is afgehandeld. Je verliest nog steeds meer dan 1u, mede door het ongeval te St.-Niklaas. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Op de E19 stond er rond 16.00 uur een file van 12 kilometer tussen Zemst en Rumst. Daardoor moesten automobilisten op z'n minst 50 minuten aanschuiven.

Reden was een botsing tussen twee auto's in Rumst die korte tijd later werd gevolgd door een tweede aanrijding ter hoogte van Mechelen-Noord, dit keer tussen twee bestelwagens. Door de ongevallen waren de linker- en de middenrijstrook versperd, wat het avondspitsverkeer van Brussel naar Antwerpen alleen nog maar moeizamer deed verlopen.

#E19 Update ongeval Rumst → Antwerpen: de verliestijd loopt op. Van Brussel naar Antwerpen via de A12. Meer info: https://t.co/OGECtYzkJ7 pic.twitter.com/Se3eubbuDL Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link