Avondklok, plaatselijke lockdown en sluiting horeca: zo kunnen burgemeesters coronabroeihaard aanpakken TTR

22 juli 2020

07u14 0 De burgemeesters kunnen een hoop maatregelen nemen om een coronabroeihaard in de kiem te smoren. Zo kunnen ze de horeca sluiten, een avondklok invoeren of zelfs overgaan tot een plaatselijke lockdown. Dat staat te lezen in een draaiboek van de Vlaamse regering dat in principe morgen wordt goedgekeurd op de Nationale Veiligheidsraad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Veiligheidsraad zal eerder zijn fiat moeten geven voor het draaiboek dat klaarligt om de lokale aanpak van de corona-uitbraken te stroomlijnen, maar burgemeesters kunnen nu al zelf ingrijpen. Mogelijke ingrepen zijn een verbod op samenscholingen, het invoeren van een avondklok, de sluiting of inperking van horecazaken, crèches sluiten, muziek- en theaterzalen sluiten, minder plaatsen op het openbaar vervoer en het verplichten van telewerk.

Er zijn ook meer gerichte acties mogelijk. Wanneer er een uitbraak is in een jeugdkamp, dan moet dat kamp worden stopgezet. De lokale overheid kan dan logistiek bijspringen om die stopzetting snel te laten verlopen en de bevolking informeren. Ingrijpende beslissingen moeten wel steeds besproken worden met het Vlaamse en federale niveau.

Burgemeesters kunnen niet zomaar verstrengingen doorvoeren. Die kunnen er pas komen als het Agentschap Zorg en Gezondheid de lokale uitbraak heeft onderzocht en bevestigd én als er is overlegd met het Nationaal Crisiscentrum. In het draaiboek wordt gedefinieerd wanneer er sprake is van een lokale uitbraak. Het gaat dan onder meer over het aantal nieuwe besmettingen in vergelijking met het inwonersaantal van de gemeente en over hoeveel dagen het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente al in stijgende lijn zit. Dat is op dit moment al het geval op een aantal plekken, onder meer in Antwerpen.

De huidige coronacijfers laten niet toe dat we naar een volgende fase van de versoepelingen gaan. De Veiligheidsraad moet het licht morgen nog officieel op groen zetten, maar het ziet ernaar uit dat mondmaskers ook verplicht worden in drukke (winkel)straten, op markten en in dierentuinen. Dat gaf minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan; Mogelijk wordt ook de bubbel van 15 sociale contacten zelfs teruggeschroefd naar 10.

Lees ook:

Toeristen feesten alsof corona nooit heeft bestaan: “Niet gek dat virus opflakkert” (+)

Zo ziet het najaar eruit volgens experts: “Hoe de herfst zal verlopen, hangt volledig af van wat we deze week doen” (+)